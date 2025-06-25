Мошенники обманули псковского ребёнка в «Роблоксе» на сто тысяч рублей
Мошенники обманули ребёнка из Пскова в игре «Роблокс», сообщили ПАИ в прокуратуре города.
Из материалов дела следует, что неизвестная под видом блогера обратилась к маленькой девочке, которая играет в игру «Роблакс», в одном из мессенджеров. Блогер рассказала ребёнку о возможности получения дополнительной игровой валюты. Для этого нужно было взять телефон одного из родителей. После этого девочка всё делала по указанию блогера – заходила в приложение банка, вводила какие-то цифры.
В итоге на маму девочки мошенники оформили кредитную карту на 200 тысяч рублей, а затем списали с неё 100 тысяч рублей, проведя оплату в магазине в Таджикистане.
СУ УМВД России по Пскову возбудило уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Решение о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным.
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