Невельчанка заплатит штраф за фиктивную регистрацию иностранца
Невельчанка заплатит штраф за фиктивную регистрацию иностранца, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Невельский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного статьёй 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в России).
Суд установил, что гражданка, владеющая жилым домом в Невеле, в апреле 2025 года обратилась в МФЦ и сообщила специалисту ложную информацию о месте проживания гражданина Таджикистана, указав адрес своего дома и подтвердив достоверность этих сведений своей подписью. При этом она знала, что иностранец не будет находиться по указанному адресу, так как фактически не предоставляла ему это помещение.
Суд признал женщину виновной в совершении этого преступления и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
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