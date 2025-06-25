В Пскове столкнулись «Лада» и грузовик, пострадали два человека

11:06, 25 июня 2025, ПАИ

Два человека пострадали в результате столкновения автомобиля «Лада Гранта» и грузовика МАЗ в Пскове на улице Леона Поземского. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»





В результате столкновения пострадали мужчина и женщина 1991 и 1994 годов рождения соответственно.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели и сотрудники ГАИ. Состояние пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.