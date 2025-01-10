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Политика

Президент Венесуэлы заявил, что освободит Пуэрто-Рико от США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что освободит Пуэрто-Рико от США.

«Свобода Пуэрто-Рико не за горами, мы добьёмся её», – заявил Николас Мадуро на закрытии Международного антифашистского всемирного фестиваля.

Напомним, что Пуэрто-Рико – зависимая от США территория со статусом «неинкорпорированной организованной территории» (то есть Пуэрто-Рико находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью).

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