Президент Венесуэлы заявил, что освободит Пуэрто-Рико от США

13:08, 13 января 2025, ПАИ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что освободит Пуэрто-Рико от США.

«Свобода Пуэрто-Рико не за горами, мы добьёмся её», – заявил Николас Мадуро на закрытии Международного антифашистского всемирного фестиваля.

Напомним, что Пуэрто-Рико – зависимая от США территория со статусом «неинкорпорированной организованной территории» (то есть Пуэрто-Рико находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью).