Президент Венесуэлы заявил, что освободит Пуэрто-Рико от США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что освободит Пуэрто-Рико от США.
«Свобода Пуэрто-Рико не за горами, мы добьёмся её», – заявил Николас Мадуро на закрытии Международного антифашистского всемирного фестиваля.
Напомним, что Пуэрто-Рико – зависимая от США территория со статусом «неинкорпорированной организованной территории» (то есть Пуэрто-Рико находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью).
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