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Общество

Ученики Пыталовской школы узнали о работе районной газеты

Об официальном печатном издании Пыталовского муниципального округа рассказали ученикам 8-го «А» класса Пыталовской средней школы, сообщает газета «Наша жизнь».

  • Ученики Пыталовской школы узнали о работе районной газеты
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Ученики Пыталовской школы узнали о работе районной газеты
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Ученики Пыталовской школы узнали о работе районной газеты
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Ученики Пыталовской школы узнали о работе районной газеты
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Ученики Пыталовской школы узнали о работе районной газеты
    Фото: газета «Наша жизнь»

Мероприятие было приурочено ко Дню российской печати. О его истоках школьникам поведала советник директора по воспитанию Вера Фёдорова.

Главный редактор газеты «Наша жизнь» Елена Иманаева рассказала детям об истории газеты, отметив, что первый номер районного издания вышел в свет 22 июня 1945 года. Она также поведала об этапах трансформации печатного издания, об изменении названий и о чём писали корреспонденты в разные периоды времени. Ученики узнали, что современное название «Наша жизнь» газета получила в 1991 году. В 2019 году издание вновь претерпело изменения – появился новый формат газеты, а с сентября этого же года часть полос стали цветными.

Школьники также смогли увидеть газеты разных времён в архивных подшивках, которые хранятся в редакции.

«Я очень признательна советнику директора по воспитанию Вере Фёдоровой за приглашение на урок. Была приятно удивлена, что ученики знают, что такое газета, держали её в руках и иногда читают. Надеюсь, ребята узнали много интересного и полезного для себя. Буду рада поделиться с ними своим опытом и в других направлениях деятельности», – отметила Елена Иманаева.

В завершение урока ребята поздравили коллектив редакции с профессиональным праздником и сделали фото с газетами.

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