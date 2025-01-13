Псковский предприниматель дал советы по управлению бизнесом

16:09, 13 января 2025, ПАИ

Как следить за бизнесом и создать клиентскую базу, рассказал основатель псковской сети салонов маникюра и педикюра «Миндаль» Григорий Щесняк в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 13 января.

Чётко отслеживать бизнес-процессы гостю эфира помогло представление салона ногтевого сервиса как завода: «В этом заводе должен быть станок, а в нашем случае это рабочее место, и рабочие – это мастера ногтевого сервиса».

Благодаря налаженной структуре предприниматель взял в привычку смотреть за возвращаемостью, рентабельностью рабочего места и количеством гарантийных случаев с позиции цифр. «До сих пор мы все показатели снимаем каждые четыре дня – это помогает нам видеть, где мы теряем деньги, где можно увеличить прибыль, а где можно минимизировать расходы», – отметил Григорий Щесняк.

Сохранить клиентов основателю салона помогает ежедневная работа над качественным сервисом. Бизнесмен рассказал, что он и его команда относятся к клиентам так, как хотели бы они, чтобы люди относились к ним. «Всё-таки наш бизнес относится к типу человек – человек», – заключил предприниматель.