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Общество

Активнее всего работу в Псковской области ищет рабочий персонал

В декабре 2024 года на местный рынок труда в поиске работы и построения карьеры вышли около 12 тысяч псковичей, сообщает hh.ru. Это на 39% больше, чем, например, в конце 2023 года.

Лидером по активности и числу новых резюме за последний месяц оказался рабочий персонал разного профиля и опыта, рабочие разместили 20%, или более 2,3 тыс., новых резюме. На втором месте по желанию найти новую работу за последние недели оказались специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (18% резюме, или более 2 тыс.). И наконец, на третьем месте по активности поиска работы – обслуживающий и домашний персонал. Соискатели из этой сферы разместили 17%, или около 2 тыс., новых резюме.

«В целом в Псковской области за последний месяц падение числа резюме произошло только в двух сферах: среди юристов и в области сельского хозяйства. Во всех остальных сферах соискатели постоянно искали новую работу или подработку. Такая активность уникальна для местных жителей, которые раньше чаще уходили на зимние каникулы и мало интересовались построением карьеры. Возможно, подобная ситуация вызвана не только обилием вариантов работы от местных компаний, но и готовностью работодателей предлагать доход выше, чем получают на текущем месте работники, а проще говоря, «хантить» ценные кадры высокой зарплатой. Продолжится ли подобная практика в 2025 году – большой вопрос», – рассказала директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

Лишь 8% трудоустроенных местных жителей в 2024 году получили повышение на работе. 59% опрошенных в регионе заявили, что в 2024 году остались на прежней должности. При этом в 2024 году продвижение по карьерной лестнице оказалось более частым явлением, чем два года назад. Для сравнения: в 2022-м таковых было 6%. Кроме того, в этом году 5% работников столкнулись с переименованием своей должности, а 6% – с понижением. Остальные опрошенные затруднились ответить.

У мужчин и женщин продвижение по карьерной лестнице происходило практически в аналогичном темпе – о росте в должности сообщили 13% и 12% респондентов соответственно. В разрезе возрастных групп чаще всего повышением могут похвастать сотрудники 25-34 лет – 17%, а также в возрасте 18-24 лет – 16%. При этом понижение в должности больше всего наблюдалось у работников старшего поколения (55+) – 8%.

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