Три группы иностранцев попытались незаконно пересечь границу в Псковской области в дни новогодних праздников

09:37, 14 января 2025, ПАИ

Три группы иностранцев попытались незаконно пересечь границу в Псковской области в дни новогодних праздников, сообщили ПАИ в Пограничном управлении ФСБ России по региону.

В Усвятском муниципальном округе пограничники обнаружили 11 иностранных граждан. Среди задержанных было пятеро выходцев из стран Африки и шестеро жителей Центральной Азии, одному из которых въезд в Россию не разрешен. У иностранцев не было при себе документов для нахождения в пограничной зоне.

Решениями районных судов нарушители привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов и выдворения с территории России.

Пограничное управление напоминает о том, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.