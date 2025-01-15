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Политика

Сирены услышат жители Псковской области сегодня

Автоматизированную систему оповещения населения проверят в Псковской области сегодня, 15 января. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

В 8:00 на региональном уровне и в 8:10 на муниципальном включат электросирены, а также сигнал «Внимание всем». Затем передадут сообщение «Техническая проверка».

А в 12:00 систему оповещения проверят в местах массового пребывания людей в Великих Луках и Пскове.

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Сирены услышат жители Псковской области сегодня
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