Сирены услышат жители Псковской области сегодня

07:45, 15 января 2025, ПАИ

Автоматизированную систему оповещения населения проверят в Псковской области сегодня, 15 января. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

В 8:00 на региональном уровне и в 8:10 на муниципальном включат электросирены, а также сигнал «Внимание всем». Затем передадут сообщение «Техническая проверка».

А в 12:00 систему оповещения проверят в местах массового пребывания людей в Великих Луках и Пскове.