Сирены услышат жители Псковской области сегодня
Автоматизированную систему оповещения населения проверят в Псковской области сегодня, 15 января. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
В 8:00 на региональном уровне и в 8:10 на муниципальном включат электросирены, а также сигнал «Внимание всем». Затем передадут сообщение «Техническая проверка».
А в 12:00 систему оповещения проверят в местах массового пребывания людей в Великих Луках и Пскове.
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