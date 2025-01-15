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Псковский следственный отдел на транспорте передал в суд дело о нарушении безопасности при эксплуатации вагонов

Псковский следственный отдел на транспорте направил в суд дело о нарушении безопасности железнодорожных вагонов. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в следственном отделе на транспорте.

«Следственным отделом направлены в суд уголовные дела, представляющие сложность в расследовании, а именно окончены расследованием уголовные дела коррупционной направленности, в ходе расследования которых раскрыта преступная схема незаконных действий и бездействия начальника пункта технического обслуживания вагонов, который в сговоре с представителями собственников вагонов создавал условия дальнейшей эксплуатации вагонов, которым требовался отцепочный ремонт, что влияло на безопасность движения железнодорожного транспорта», – рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ представитель отдела.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по факту совершения машинистом поезда убийства во время пути своего помощника. Подобный случай на Октябрьской железной дороге имел место более 20 лет назад.

Особое внимание в работе отдела уделяется преступлениям коррупционной направленности. «Как правило, такие преступления совершаются с использованием виновным своего служебного положения вопреки интересам службы. Наиболее распространенными коррупционными преступлениями являются получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)», – отметили в отделе.

Напомним, Псковский следственный отдел на транспорте охватывает территорию двух субъектов Российской Федерации – Псковскую и Новгородскую области, общей площадью около 110 тыс. кв. км, что составляет 6,5 % территории Северо-Западного федерального округа с численностью постоянно проживающего населения более 1,220 млн человек. Кроме того, сотрудниками следственного отдела оказывается шефская помощь ветерану Великой Отечественной войны, а также ребятам из детского дома.

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