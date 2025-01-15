Два пожара ликвидировали в Псковской области за минувшие сутки

09:20, 15 января 2025, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие сутки, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

14 января в 13:41 поступило сообщение о горении сажи в дымоходе на втором этаже двухэтажного здания в Острове на улице 25 Октября. Возможной причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В 18:22 поступило сообщение о возгорании в автомобиле Mitsubishi Montero 2004 года выпуска на улице Кузбасской Дивизии в Пскове. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы аккумулятора в моторном отсеке. Спасен автомобиль.