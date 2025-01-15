План по реорганизации унитарных предприятий в Псковской области выполнен на 100%

10:05, 15 января 2025, ПАИ

План мероприятий по реорганизации унитарных предприятий в Псковской области выполнен на 100%, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФАС России.

Федеральный закон о запрете деятельности унитарных предприятий (ГУП и МУП) на конкурентных рынках приняли в России в 2019 году. В соответствии с ним унитарные предприятия должны были быть ликвидированы или реорганизованы, чтобы сократить их влияние на конкурентных рынках. Эта мера коснулась ГУП и МУП, созданных до 8 января 2020 года. Срок завершения реформирования унитарных предприятий был установлен до 1 января 2025 года.

Для реализации реформирования губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил планы-графики ликвидации (реорганизации) унитарных предприятий региона. В результате реформирования в Псковской области на 1 января 2025 года реорганизовано 53 унитарных предприятия, что составляет 100 % от общего числа предприятий, запланированных планами-графиками. Таким образом, 16 предприятий завершили процедуру ликвидации, 28 предприятий – процедуру преобразования в хозяйственные общества, девять предприятий – процедуру преобразования в учреждения.

Унитарные предприятия в сфере ЖКХ продолжат работать, так как они обеспечивают жизнедеятельность населения.

«Псковское УФАС продолжит контролировать деятельность МУП и ГУП. В случае нарушения запретов на создание или изменение деятельности унитарного предприятия антимонопольный орган вправе выдать предупреждение, при неисполнении которого следует возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства и выдача предписания, крайняя мера – обращение в суд с иском о ликвидации предприятия», – заключили в пресс-службе.