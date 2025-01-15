Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

План по реорганизации унитарных предприятий в Псковской области выполнен на 100%

План мероприятий по реорганизации унитарных предприятий в Псковской области выполнен на 100%, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФАС России.

Федеральный закон о запрете деятельности унитарных предприятий (ГУП и МУП) на конкурентных рынках приняли в России в 2019 году. В соответствии с ним унитарные предприятия должны были быть ликвидированы или реорганизованы, чтобы сократить их влияние на конкурентных рынках. Эта мера коснулась ГУП и МУП, созданных до 8 января 2020 года. Срок завершения реформирования унитарных предприятий был установлен до 1 января 2025 года.

Для реализации реформирования губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил планы-графики ликвидации (реорганизации) унитарных предприятий региона. В результате реформирования в Псковской области на 1 января 2025 года реорганизовано 53 унитарных предприятия, что составляет 100 % от общего числа предприятий, запланированных планами-графиками. Таким образом, 16 предприятий завершили процедуру ликвидации, 28 предприятий – процедуру преобразования в хозяйственные общества, девять предприятий – процедуру преобразования в учреждения.

Унитарные предприятия в сфере ЖКХ продолжат работать, так как они обеспечивают жизнедеятельность населения.

«Псковское УФАС продолжит контролировать деятельность МУП и ГУП. В случае нарушения запретов на создание или изменение деятельности унитарного предприятия антимонопольный орган вправе выдать предупреждение, при неисполнении которого следует возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства и выдача предписания, крайняя мера – обращение в суд с иском о ликвидации предприятия», – заключили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 января 2025

И. о. гендиректора компании «Экогрупп» станет гостем программы «Среда обитания»
15 января 2025

Почти 35 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков в новогодние праздники
15 января 2025

50% жителей СЗФО намерены посвятить 2025 год семье, а не работе
15 января 2025

Более 20 улиц останутся без света в Великих Луках 16 января
15 января 2025

До +5 градусов ожидается в Псковской области 16 января
15 января 2025

Воинское захоронение отремонтируют в Куньинском районе
15 января 2025

Псковская детская областная больница вошла во Всероссийскую книгу почёта
15 января 2025

Сирены услышат жители Псковской области сегодня

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...