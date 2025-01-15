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Общество

В Пскове прошла церемония спецгашения марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской

Церемония спецгашения памятной почтовой марки, посвященной 175-летию со дня рождения первой женщины-математика Софьи Ковалевской, состоялась в Пскове сегодня, 15 января, передает корреспондент ПАИ.

  • В Пскове прошла церемония спецгашения марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • В Пскове прошла церемония спецгашения марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • В Пскове прошла церемония спецгашения марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • В Пскове прошла церемония спецгашения марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • В Пскове прошла церемония спецгашения марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • В Пскове прошла церемония спецгашения марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • В Пскове прошла церемония спецгашения марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • В Пскове прошла церемония спецгашения марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«Если задуматься, кто такая Софья Ковалевская – это та женщина, которая в непростое время доказала, что русская женщина может быть не только женой, матерью, вести домашнее хозяйство, но и может быть святейшим умом. Она доказала всему миру, что женщина – это многогранный человек, который может и в науке преуспеть, и в домашних делах. Я очень рада, что очередную марку, посвященную такому событию, мы будем гасить здесь, на территории Псковской области», – подчеркнула директор управления федеральной почтовой связи Псковской области Ольга Беляцкая.

Участниками церемонии спецгашения также стали председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева, старший преподаватель кафедры физики Псковского государственного университета, кандидат физико-математических наук Михаил Яников и другие.

Кроме того, перед началом церемонии прошёл круглый стол, посвященный Софье Ковалевской. Его участники подчеркнули значимость женщины-математика не только для Псковского края, но и для всей России. Кроме того, они заострили внимание на том, что будут делать всё возможное для популяризации ученого, а также мемориального музея-усадьбы Софьи Ковалевской.

Напомним, что Софья Ковалевская – русский математик и механик, первая в мире женщина – профессор математики.

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