О реализации нацпроекта «Кадры» в Псковской области рассказала Олеся Сергеева

13:51, 15 января 2025, ПАИ

О новом нацпроекте «Кадры» и его реализации в Псковской области рассказала руководитель областного центра занятости населения Олеся Сергеева во время пресс-завтрака 15 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта – это «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости», а также «Человек труда». Он направлен на то, чтобы в ближайшие шесть лет серьёзно увеличилась вовлеченность граждан в занятость, а также для сбалансирования рынка труда, уточнила Олеся Сергеева.

«Федеральные проекты позволят нам реагировать на изменения в потребностях работодателей и помогут выстроить гармоничный переход молодого специалиста к работодателю», – отметила она.

В регионе планируют провести конкурсы «Лучший по профессии», Всероссийскую ярмарку трудоустройства, а также фестиваль профессий.

Одна из целей нацпроекта – это построить маршрут на пути к профессии от школы прямиком до работодателя, обратила внимание Олеся Сергеева. Для этого в регионе активно собираются использовать программы профориентации молодёжи.