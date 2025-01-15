Сенатор Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Порховский округ
Сенатор от Псковской области Алексей Наумец посетил с рабочим визитом Порхов сегодня, 15 января. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
Вместе с главой Порховского муниципального округа Юрием Семёновым, а также социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества» в муниципалитете Сергеем Капустиным сенатор пообщался с членами семей участников СВО.
«Одна из главных задач нашей работы – разобраться с теми проблемами, с которыми сталкиваются руководители и граждане муниципалитетов Псковской области, – рассказал Алексей Наумец. – Те вопросы, которые можно решить на месте, решаем сразу. Те, которые требуют большего внимания и времени, фиксируем и берём в работу».
Всего сенатору поступило три обращения. «Особое направление нашей работы – это, конечно, решение вопросов, касающихся участников и членов семей СВО. У нас установлена прямая связь с главами районов, с координаторами фонда «Защитники Отечества». Кроме того, ежемесячно к решению таких вопросов подключается губернатор Михаил Ведерников. Это обеспечивает нам оперативность в обмене информации», – подчеркнул Алексей Наумец.
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