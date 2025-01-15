90-летие празднует Тамара Никифорова из Гдова
Поздравления с 90-летием принимает Тамара Никифорова из Гдова сегодня, 16 января. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».
С цветами и подарками навестили именинницу председатель совета ветеранов Вера Кабанова, а также редакция «Гдовской зари». Женщину-труженицу многие земляки знают хорошо, пишет газета. Больше двух десятков лет она трудилась в совхозе «Смена». С супругом вырастили троих детей.
«90 лет – это великая цифра, совсем немного отделяющая вас от векового юбилея. От всего сердца поздравляем вас с этим праздником. Искренне преклоняемся перед вашей мудростью. Желаем, чтобы ваше здоровье не подводило, а настроение было только солнечное», – обратилась к имениннице Вера Семёновна.
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