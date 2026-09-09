Ветераны СВО продолжают серию встреч с псковской молодёжью

21:28, 09 сентября 2026, ПАИ

При поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области и регионального отделения Российского общества «Знание» ветераны СВО продолжают серию встреч с молодёжью в учебных учреждениях региона.

Так, в школе № 25 в Пскове состоялась беседа со старшеклассниками, которую провёл ветеран СВО, помощник губернатора Псковской области, выпускник кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала фонда.

В ходе разговора речь шла о том, как экстремальные обстоятельства влияют на личность, меняют систему ценностей и раскрывают способность человека на подвиг. Особое внимание уделили трудностям, с которыми сегодня сталкиваются защитники Отечества, и значимости поддержки тех, кто несёт службу на передовой.

В рамках мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Псковском медицинском колледже прошла встреча со студентами. Лектор Российского общества «Знание», ветеран СВО Евгений Дорошенко рассказал ребятам о вызовах современного информационного пространства, поделился знаниями о том, как распознавать фейки, противостоять манипуляциям и защищать личные данные в цифровой среде – эти навыки помогают уверенно ориентироваться в потоке информации и выстраивать осознанную линию поведения.

Проводимые мероприятия – важный вклад в воспитание молодёжи, укрепление духовно‑нравственных ценностей и сохранение исторической памяти.