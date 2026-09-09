Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ветераны СВО продолжают серию встреч с псковской молодёжью

При поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области и регионального отделения Российского общества «Знание» ветераны СВО продолжают серию встреч с молодёжью в учебных учреждениях региона.
Так, в школе № 25 в Пскове состоялась беседа со старшеклассниками, которую провёл ветеран СВО, помощник губернатора Псковской области, выпускник кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала фонда.

Фото здесь и далее: сообщество «Защитники Отечества в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

В ходе разговора речь шла о том, как экстремальные обстоятельства влияют на личность, меняют систему ценностей и раскрывают способность человека на подвиг. Особое внимание уделили трудностям, с которыми сегодня сталкиваются защитники Отечества, и значимости поддержки тех, кто несёт службу на передовой.

В рамках мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Псковском медицинском колледже прошла встреча со студентами. Лектор Российского общества «Знание», ветеран СВО Евгений Дорошенко рассказал ребятам о вызовах современного информационного пространства, поделился знаниями о том, как распознавать фейки, противостоять манипуляциям и защищать личные данные в цифровой среде – эти навыки помогают уверенно ориентироваться в потоке информации и выстраивать осознанную линию поведения.

Проводимые мероприятия – важный вклад в воспитание молодёжи, укрепление духовно‑нравственных ценностей и сохранение исторической памяти.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 сентября 2026

Александр Сорокин провёл «Разговор о важном» для псковских студентов
09 сентября 2026

Семейный парк открыли в Писковичах в День деревни
09 сентября 2026

Инклюзивное голосование: как в Псковской области помогут реализовать избирательные права
09 сентября 2026

Жители псковской деревни Зайцево прошли диспансеризацию
09 сентября 2026

Ветераны СВО продолжают серию встреч с псковской молодёжью
09 сентября 2026

Великолучане просят отремонтировать переход через железнодорожные пути
09 сентября 2026

В Пскове презентовали мини-энциклопедию «10 великих битв 1941–1945 годов»
09 сентября 2026

От детсада до гимназии: представители власти проинспектировали объекты в округе № 6 в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...