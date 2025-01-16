Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области

Самые подорожавшие с 9 по 13 января продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, свежие огурцы подорожали на 6,14 %, капуста белокочанная свежая – на 5,88 %, свёкла столовая – на 2,97 %, сосиски и сардельки – на 2,39 %, пшено – на 1,78 %, картофель – на 1,37 % и десяток куриных яиц – на 1,29 %.

Напомним, что инфляция по итогам 2024 года, согласно данным Росстата, составила 9,52 %. За год больше всего выросли в цене сливочное масло, а именно на 26,23 %, и плодоовощная продукция – на 22,09 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 января 2025

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области
16 января 2025

Годовая инфляция в России составила 9,52% – Росстат
16 января 2025

Какие зарплаты предлагают в Псковской области в начале 2025 года
15 января 2025

В 2024 году собственные доходы бюджета Псковской области составили более 43 млрд рублей
15 января 2025

Производство российского шоколада выросло более чем на 9%
15 января 2025

Законопроект о «периоде охлаждения» по кредитам приняла Госдума РФ в первом чтении
15 января 2025

Владимир Зеленский: Зарплата врачей скорой помощи выросла на 12%
15 января 2025

Самый дешёвый авиабилет в новогодние праздники купили меньше чем за тысячу рублей

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...