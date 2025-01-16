Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области

11:53, 16 января 2025, ПАИ

Самые подорожавшие с 9 по 13 января продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, свежие огурцы подорожали на 6,14 %, капуста белокочанная свежая – на 5,88 %, свёкла столовая – на 2,97 %, сосиски и сардельки – на 2,39 %, пшено – на 1,78 %, картофель – на 1,37 % и десяток куриных яиц – на 1,29 %.

Напомним, что инфляция по итогам 2024 года, согласно данным Росстата, составила 9,52 %. За год больше всего выросли в цене сливочное масло, а именно на 26,23 %, и плодоовощная продукция – на 22,09 %.