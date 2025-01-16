Итоги работы ГУ МЧС России по Псковской области в 2024 году и планы на этот год обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая итогам работы ГУ МЧС России по Псковской области в 2024 году и планам на этот год, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.
Об итогах прошлого года и планах на этот год рассказывает начальник регионального ГУ МЧС России генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин.
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