Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Итоги работы ГУ МЧС России по Псковской области в 2024 году и планы на этот год обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам работы ГУ МЧС России по Псковской области в 2024 году и планам на этот год, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

Об итогах прошлого года и планах на этот год рассказывает начальник регионального ГУ МЧС России генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 января 2025

Как соотечественникам оформить сим-карту в Псковской области, рассказала Елена Полонская
16 января 2025

Более восьми тысяч жителей Псковской области проверили счётчики газа в 2024 году
16 января 2025

Итоги работы ГУ МЧС России по Псковской области в 2024 году и планы на этот год обсуждают в медиацентре ПАИ
16 января 2025

Новые меры поддержки добровольчества приняли в Псковской области
16 января 2025

Опасность распространения метапневмовируса в Псковской области отсутствует – Роспотребнадзор
16 января 2025

По кабину в болоте: псковские энергетики восстановили 5,2 тысячи километров ЛЭП
16 января 2025

Сенатор Алексей Наумец в Себеже почтил память героев СВО
16 января 2025

Проект о повышении выплаты остатка маткапитала внесли в Госдуму РФ

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...