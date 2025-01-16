Итоги работы ГУ МЧС России по Псковской области в 2024 году и планы на этот год обсуждают в медиацентре ПАИ

16:33, 16 января 2025, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам работы ГУ МЧС России по Псковской области в 2024 году и планам на этот год, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

Об итогах прошлого года и планах на этот год рассказывает начальник регионального ГУ МЧС России генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин.