В Пскове росгвардейцы задержали магазинного вора

09:48, 17 января 2025, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, который украл из магазина спиртное. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

16 января около 14:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога». На место происшествия направился экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали 47-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту кражи проводится проверка.