В Пскове росгвардейцы задержали магазинного вора
В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, который украл из магазина спиртное. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
16 января около 14:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога». На место происшествия направился экипаж группы задержания.
В магазине росгвардейцы задержали 47-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
По факту кражи проводится проверка.
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