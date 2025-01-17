«Семь футов под килем»: новый сторожевой катер будет патрулировать водные границы Псковской области

11:42, 17 января 2025, ПАИ

Новый сторожевой катер проекта А25 ПС будет патрулировать водные границы Псковской области. Сегодня, 17 января, состоялась церемония первого поднятия флага кораблей и катеров пограничных органов на новом катере, передаёт корреспондент ПАИ.

Начальник Пограничного управления ФСБ Российской Федерации по Псковской области генерал-майор Александр Чиликин сообщил, что катер успешно прошел комплекс государственных испытаний, в ходе которых подтверждены его боевые и технические возможности.

«Катер с высокой скоростью может передвигаться по заболоченным и мелководным участкам в непростых погодных условиях, это позволяет значительно увеличить эффективность охраны госграницы в Псковской области. Уверен, что катер и его экипаж достойно проявят себя», – отметил Александр Чиликин, пожелав пограничникам «семь футов под килем».

По своим характеристикам катер превосходит имеющиеся в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области катера на воздушной подушке. Катер способен перевозить десант, оснащен современными двигателями и развивает скорость до 50 узлов. Конструкция позволяет ему передвигаться не только по воде, но и по снегу, льду и даже болоту, что делает его незаменимым помощником для пограничников.

В торжественном мероприятии помимо сотрудников Пограничного управления и ветеранов пограничной службы приняли участие и ученики Писковской школы. Часть из них планирует в будущем связать свою жизнь с военной службой, стать моряками-пограничниками.