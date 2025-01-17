Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Семь футов под килем»: новый сторожевой катер будет патрулировать водные границы Псковской области

Новый сторожевой катер проекта А25 ПС будет патрулировать водные границы Псковской области. Сегодня, 17 января, состоялась церемония первого поднятия флага кораблей и катеров пограничных органов на новом катере, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Начальник Пограничного управления ФСБ Российской Федерации по Псковской области генерал-майор Александр Чиликин сообщил, что катер успешно прошел комплекс государственных испытаний, в ходе которых подтверждены его боевые и технические возможности.

«Катер с высокой скоростью может передвигаться по заболоченным и мелководным участкам в непростых погодных условиях, это позволяет значительно увеличить эффективность охраны госграницы в Псковской области. Уверен, что катер и его экипаж достойно проявят себя», – отметил Александр Чиликин, пожелав пограничникам «семь футов под килем».

Фото: ПАИ

По своим характеристикам катер превосходит имеющиеся в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области катера на воздушной подушке. Катер способен перевозить десант, оснащен современными двигателями и развивает скорость до 50 узлов. Конструкция позволяет ему передвигаться не только по воде, но и по снегу, льду и даже болоту, что делает его незаменимым помощником для пограничников.

В торжественном мероприятии помимо сотрудников Пограничного управления и ветеранов пограничной службы приняли участие и ученики Писковской школы. Часть из них планирует в будущем связать свою жизнь с военной службой, стать моряками-пограничниками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 января 2025

Самые подорожавшие за год продукты в Псковской области назвали эксперты
17 января 2025

Масштабные мероприятия проведут в Псковской области в честь подвига 6-й роты
17 января 2025

Работу над тремя фильмами об участниках СВО завершают в Псковской области
17 января 2025

«Семь футов под килем»: новый сторожевой катер будет патрулировать водные границы Псковской области
17 января 2025

Более чем 50% псковичей близки ценности своего работодателя
17 января 2025

Какие продукты в Псковской области подешевели за год больше всего, рассказали специалисты
17 января 2025

За какими показателями нужно следить, чтобы сохранить здоровье, расскажут в программе «Анамнез»
17 января 2025

До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 января

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...