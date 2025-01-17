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Общество

Дедовичский районный центр досуга остался без ремонта из-за подрядчика

Дедовичский районный центр досуга остался без ремонта из-за подрядчика, сообщили ПАИ в Псковском УФАС.

В антимонопольное ведомства от администрации Дедовичского района поступили сведения в отношении ООО «Капстрой Групп», необходимые для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков. Это связано с тем, что подрядчик в одностороннем порядке отказался проводить работы по капремонту районного центра досуга. Оказалось, что работы исполнены всего на 9,89%, поэтому 9 декабря 2024 года заказчик принял решение расторгнуть контракт.

В Псковском УФАС выяснили, что ООО «Капстрой Групп» заключило пять контрактов, однако выполнен только один из них, ещё один находится на исполнении, три контракта прекращены, два из которых – в связи с нарушением обществом обязательств по контракту.

На момент рассмотрения сведений в УФАС общество уже было включено в реестр недобросовестных поставщиков.

Комиссия Псковского УФАС России пришла к выводу, что ООО «Капстрой Групп» не исполнило обязательства по контракту. Принимая решение, комиссия учитывала социальную значимость объекта. Районный центр досуга используется в целях организации отдыха и проведения творческих мероприятий для детей и взрослых, но сейчас использовать можно только холлы здания.

В итоге принято решение внести ООО «Капстрой Групп» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

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