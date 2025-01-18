Железную свадьбу отметила семейная пара из Новоржевского округа

10:47, 18 января 2025, ПАИ

Семья Савенковых из Новоржевского муниципального округа отметила железную свадьбу – 65-летие совместной жизни, пишет газета «Земля Новоржевская».



Фото: Валентина Рокачевская, Ольга Гринченкова



Фото: Валентина Рокачевская, Ольга Гринченкова



Фото: Валентина Рокачевская, Ольга Гринченкова



Фото: Валентина Рокачевская, Ольга Гринченкова



Фото: Валентина Рокачевская, Ольга Гринченкова









Зинаида Ивановна и Валентин Михайлович Савенковы живут в деревне Макарово.

Вместе с заведующей Новоржевским ЗАГС Ольгой Гринченковой журналисты газеты приехали поздравить супругов с праздником. Хозяева их радушно встретили. За чашкой чая Зинаида Ивановна и Валентин Михайлович вспоминали события того самого 1960 года. «Если быть точнее, то мы с моей Зиной вместе уже почти 70 лет, до свадьбы мы пять лет встречались», – сообщил глава семьи.

Вся жизнь пары связана с малой родиной. Зинаида Ивановна очень любила шить, поэтому её трудовая деятельность в большей степени проходила в сфере бытового обслуживания населения. При этом было время, когда ей пришлось поработать и дояркой, и в полевом цехе. А Валентин Михайлович трудился шофёром.

«Супружеский жизненный путь длиною 65 лет – прямое доказательство, что любовь всё-таки существует. И пусть дата их совместной жизни в народе называется железной свадьбой, супруги Савенковы в любом случае достойны золота и платины!» – подчеркнули в редакции газеты.