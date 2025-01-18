Александр Котов вошёл в топ-20 медиарейтинга глав законодательных органов субъектов России
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял 20-е место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России по итогам 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.
Лидером рейтинга в 2024 году стал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, на втором месте – спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, на третьем – председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 100 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Александр Котов вошёл в топ-20 медиарейтинга глав законодательных органов субъектов России
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