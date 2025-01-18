Александр Котов вошёл в топ-20 медиарейтинга глав законодательных органов субъектов России

13:24, 18 января 2025, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял 20-е место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России по итогам 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Лидером рейтинга в 2024 году стал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, на втором месте – спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, на третьем – председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 100 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.