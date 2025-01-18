Волонтёры помогают псковскому приюту «Лесопилка»

18:57, 18 января 2025, ПАИ

Волонтёры сегодня помогали псковскому приюту для бездомных животных «Лесопилка», передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Совместно с сотрудниками приюта работали волонтёры Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, а также студенты Псковского агротехнического колледжа и ПсковГУ.

Волонтёры выгуливали и кормили собак, чистили территорию от травы и листвы, а также помогали по хозяйству.