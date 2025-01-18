Волонтёры помогают псковскому приюту «Лесопилка»
Волонтёры сегодня помогали псковскому приюту для бездомных животных «Лесопилка», передаёт корреспондент ПАИ.
Совместно с сотрудниками приюта работали волонтёры Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, а также студенты Псковского агротехнического колледжа и ПсковГУ.
Волонтёры выгуливали и кормили собак, чистили территорию от травы и листвы, а также помогали по хозяйству.
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