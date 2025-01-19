Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе
Водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, съехал в кювет и протаранил мачту освещения. ДТП произошло у деревни Неелово в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали два человека. Один человек от госпитализации отказался. 76-летняя женщина госпитализирована в медучреждение бригадой медицины катастроф.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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