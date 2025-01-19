Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе

14:17, 19 января 2025, ПАИ

Водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, съехал в кювет и протаранил мачту освещения. ДТП произошло у деревни Неелово в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали два человека. Один человек от госпитализации отказался. 76-летняя женщина госпитализирована в медучреждение бригадой медицины катастроф.

На месте работали спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.