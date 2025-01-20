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Экономика

О грамотном инвестировании и новой мошеннической схеме поговорят на «Серебряном дожде»

Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 20 января в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Александр Иванов и Андрей Федоров. Фото: ПАИ

На какие риски может наткнуться начинающий инвестор? Какими ресурсами стоит воспользоваться, если человек хочет инвестировать? Как новичку в инвестировании удостовериться, что при покупке ценных бумаг его не обманут? И как мошенники получают доступ к телефону жертвы с помощью apk-файлов?

Об этом и многом другом – в программе «Копилка» 20 января в 12:30. Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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