Кадровые изменения произошли в двух учреждениях Невельского округа
Кадровые изменения произошли в двух муниципальных учреждениях Невельского муниципального округа, сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём Telegram-канале.
-
Фото: из Telegram-канала главы Невельского округа Олега Майорова
-
Фото: из Telegram-канала главы Невельского округа Олега Майорова
-
Фото: из Telegram-канала главы Невельского округа Олега Майорова
-
Фото: из Telegram-канала главы Невельского округа Олега Майорова
В связи со сменой места работы свой пост покинула директор учреждения «Культура и досуг» Марина Быстрова. С 21 января это бюджетное учреждение возглавит Надежда Менделеева.
Также с 21 января директором детской школы искусств в Невеле станет Ирина Ильинова, ранее замещавшая должность заместителя директора.
«Поблагодарил Марину Владимировну и Надежду Михайловну за добросовестную работу, представил трудовым коллективам новых руководителей», – отметил Олег Майоров.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 января 2025
Как мошенники получают доступ к телефону с помощью вредоносных файлов, рассказал эксперт