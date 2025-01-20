Кадровые изменения произошли в двух учреждениях Невельского округа

14:45, 20 января 2025, ПАИ

Кадровые изменения произошли в двух муниципальных учреждениях Невельского муниципального округа, сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала главы Невельского округа Олега Майорова



Фото: из Telegram-канала главы Невельского округа Олега Майорова



Фото: из Telegram-канала главы Невельского округа Олега Майорова



Фото: из Telegram-канала главы Невельского округа Олега Майорова







В связи со сменой места работы свой пост покинула директор учреждения «Культура и досуг» Марина Быстрова. С 21 января это бюджетное учреждение возглавит Надежда Менделеева.

Также с 21 января директором детской школы искусств в Невеле станет Ирина Ильинова, ранее замещавшая должность заместителя директора.

«Поблагодарил Марину Владимировну и Надежду Михайловну за добросовестную работу, представил трудовым коллективам новых руководителей», – отметил Олег Майоров.