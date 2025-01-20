Тренер псковички Натальи Спиридоновой прокомментировала её выступление на соревнованиях в Челябинске

16:41, 20 января 2025, ПАИ

О выступлении псковской прыгуньи в высоту Натальи Спиридоновой на втором этапе серии «Снежная королева» по лёгкой атлетике корреспонденту ПАИ рассказала тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

Наталья Спиридонова заняла третье место, преодолев максимальную высоту 1,90 метра. Первой стала Кристина Королёва с личным рекордом 1,96 метра, что является нормативом для чемпионата Европы в помещении.

«Понятно, что на 100 процентов тяжело быть довольным, побед где-то хочется. Но мы всё равно рассчитываем на то, что удастся набрать ход. Хорошо, что прыжки по технике с хорошим запасом, достаточно чисто, только 1,90 метра со второй попытки взяли. Это не может не радовать. Скорее, это всё воспринимается на фоне того, что Кристина Королёва хорошо выступила, молодец», – отметила Екатерина Алексеева.

На первых стартах сезона две попытки на высоте 1,91 метра Наталья Спиридонова не смогла исполнить, уйдя после разбега под планку. В этот раз псковичке не покорилась высота 1,92 метра, однако все три попытки были ближе к цели. «На первых стартах морально были не готовы. А сейчас лучше. Тем более что у нас было не так много технических тренировок вместе ввиду моей ужасной пневмонии. Только начинаем подчищать все технические моменты», – сказала тренер.

Стоит отметить, что победитель соревнований Кристина Королёва впервые преодолела высоту 1,96 метра. «То, что Кристина составит конкуренцию, видела уже по первому старту. Было понятно, что она хорошо готова. Всё время, когда тебя поджимает возраст [Кристине Королёвой 34 года. – ПАИ], ты понимаешь, что, возможно, для тебя это последний год, и тебе хочется спеть свою лебединую песню. Мы стараемся сейчас не сильно заморачиваться, относиться ко всему спокойно, не загонять себя морально ни в какие углы. Выходим к чемпионату и стараемся на такие старты не распыляться», – пояснила Екатерина Алексеева.

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