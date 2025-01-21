Пять лет колонии грозит пироману-алкоголику из Великих Лук

08:16, 21 января 2025, ПАИ

До пяти лет колонии грозит 45-летнему великолучанину, обвиняемому в покушении на умышленное уничтожение имущества путём поджога. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В ходе следствия установлено, что в конце июня 2024 года обвиняемый на фоне злоупотребления спиртным поругался с матерью. После конфликта с помощью зажигалки он поджёг висящее в коридоре пальто и ушёл спать. Потерпевшая, почувствовав запах дыма, обнаружила пожар и потушила его, предотвратив распространение огня на всю квартиру.

Теперь пироману грозит срок.