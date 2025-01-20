Оплата пиццы с чужой карты обернулась для двух жителей Великих Лук штрафами

07:45, 21 января 2025, ПАИ

Оплата пиццы с чужой карты обернулась для двух жителей Великих Лук штрафами, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

6 августа 2024 года один из обвиняемых обнаружил на улице Вокзальной чужую банковскую карту и рассказал об этом другу. Мужчины пошли по магазинам, где расплачивались найденной банковской картой, а также заказали пиццу, причинив потерпевшей ущерб на общую сумму свыше 2600 рублей.

Каждому из осужденных назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей и 11 тысяч рублей соответственно.