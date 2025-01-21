Продажи легковых автомобилей с пробегом выросли в России на 6%

11:06, 21 января 2025, ПАИ

Продажи легковых автомобилей за год выросли в России на 6 %, пишет аналитическое агентство «Автостат».

В прошлом году россияне купили 6,04 миллиона подержанных машин: за последние десять лет это лучший показатель, уточнили в агентстве. «В 2014 году российский вторичный рынок машин установил рекорд в 6,1 миллиона проданных автомобилей – с тех пор он так и не добирался до отметки в шесть миллионов единиц», – добавили в «Автостате».

На первом месте по продаваемости расположилась отечественная марка Lada – в прошлом году продали 1,5 миллиона экземпляров. Lada занимает 25 % среди проданных машин с пробегом. Продажи Toyota наоборот сократились примерно в 2,5 раза, заняв на рынке автомобилей с пробегом 10,3 %. В 2024 году продали 619,5 тысячи экземпляров «Тойот». Долю в 5 % заняли Kia, продажи которой составили 349,5 тысячи единиц, и Hyundai с продажами 322,2 тысячи штук.

Ранее псковичам рассказали об изменении цен на бензин, а также предупредили, что он в России может подорожать на 5–8,5 % уже в этом году.