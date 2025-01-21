Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Продажи легковых автомобилей с пробегом выросли в России на 6%

Продажи легковых автомобилей за год выросли в России на 6 %, пишет аналитическое агентство «Автостат».

Фото: ПАИ

В прошлом году россияне купили 6,04 миллиона подержанных машин: за последние десять лет это лучший показатель, уточнили в агентстве. «В 2014 году российский вторичный рынок машин установил рекорд в 6,1 миллиона проданных автомобилей – с тех пор он так и не добирался до отметки в шесть миллионов единиц», – добавили в «Автостате».

На первом месте по продаваемости расположилась отечественная марка Lada – в прошлом году продали 1,5 миллиона экземпляров. Lada занимает 25 % среди проданных машин с пробегом. Продажи Toyota наоборот сократились примерно в 2,5 раза, заняв на рынке автомобилей с пробегом 10,3 %. В 2024 году продали 619,5 тысячи экземпляров «Тойот». Долю в 5 % заняли Kia, продажи которой составили 349,5 тысячи единиц, и Hyundai с продажами 322,2 тысячи штук.

Ранее псковичам рассказали об изменении цен на бензин, а также предупредили, что он в России может подорожать на 5–8,5 % уже в этом году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 января 2025

Анна Тарасенко станет гостьей программы «Оглавление»
21 января 2025

Восемь промышленных компаний Псковской области получили поддержку от регионального фонда развития промышленности
21 января 2025

Российский авиаперевозчик продал более 66 тысяч детских билетов за полцены
21 января 2025

Продажи легковых автомобилей с пробегом выросли в России на 6%
21 января 2025

Почти 18 тонн датских креветок не пропустили через границу в Псковской области
20 января 2025

Россия увеличила экспорт мяса на 27%
20 января 2025

80% псковичей в курсе зарплат своих коллег
20 января 2025

Компания «Экогрупп» выиграла конкурс на получение статуса регоператора по обращению с ТКО в Псковской области

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...