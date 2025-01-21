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Экономика

22 предприятия Псковской области стали участниками нацпроекта «Производительность труда»

22 предприятия Псковской области стали участниками национального проекта «Производительность труда». Об этом председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в рамках рабочей встречи. Видео встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Скриншот видео, опубликованного в Telegram-канале губернатора

«Многие предприятия сначала «со скрипом» входили в этот проект, но к концу его реализации мы подошли с хорошими показателями», – отметил председатель профильного комитета.

На сегодняшний день 22 предприятия – участника нацпроекта могут пользоваться как финансовыми, так и нефинансовыми мерами поддержки, подчеркнул Андрей Михеев. «Для многих важно то, что они получили доступ к базе знаний федерального центра компетенций. Теперь они самостоятельно могут внедрять какие-то технологии, связанные с оптимизацией производства», – заключил он.

Напомним, что в 2024 году капитализация Фонда развития промышленности Псковской области составила почти полмиллиарда рублей, что позволило оказать поддержку восьми проектам промышленных компаний.

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