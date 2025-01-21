22 предприятия Псковской области стали участниками нацпроекта «Производительность труда»
22 предприятия Псковской области стали участниками национального проекта «Производительность труда». Об этом председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в рамках рабочей встречи. Видео встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.
«Многие предприятия сначала «со скрипом» входили в этот проект, но к концу его реализации мы подошли с хорошими показателями», – отметил председатель профильного комитета.
На сегодняшний день 22 предприятия – участника нацпроекта могут пользоваться как финансовыми, так и нефинансовыми мерами поддержки, подчеркнул Андрей Михеев. «Для многих важно то, что они получили доступ к базе знаний федерального центра компетенций. Теперь они самостоятельно могут внедрять какие-то технологии, связанные с оптимизацией производства», – заключил он.
Напомним, что в 2024 году капитализация Фонда развития промышленности Псковской области составила почти полмиллиарда рублей, что позволило оказать поддержку восьми проектам промышленных компаний.
22 предприятия Псковской области стали участниками нацпроекта «Производительность труда»
Восемь промышленных компаний Псковской области получили поддержку от регионального фонда развития промышленности