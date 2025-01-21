Восемь промышленных компаний Псковской области получили поддержку от регионального фонда развития промышленности

12:24, 21 января 2025, ПАИ

Восемь промышленных компаний Псковской области получили поддержку от регионального фонда развития промышленности, сообщил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в рамках рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Видео встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Говоря о Фонде развития промышленности Псковской области, председатель комитета отметил, что капитализация фонда составила почти полмиллиарда рублей¸ что позволило поддержать восемь проектов промышленных компаний – как крупных, так и небольших, но вносящих свой вклад в развитие промышленного производства.

«В 2024 году мы получили достаточно большой объём финансирования на льготные займы. Отмечу, что мы работаем в связке с федеральным фондом развития промышленности. В целом за время такого взаимодействия объём поддержки составил 9,75 миллиарда рублей, а в прошлом году было одобрено несколько проектов», – рассказал Андрей Михеев. Он уточнил, что один из таких проектов у великолукской компании электротехнической продукции «ЗЭТО», которая получила заём по программе как участник национального проекта «Производительность труда».

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что по итогам 2024 года объём отгруженных товаров Псковской области превысил 200 миллиардов рублей.