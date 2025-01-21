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Культура

«Тайны псковских храмов» раскрыли победители конкурса «Есть идея»

Завершился молодёжный проект «Тайны псковских храмов», который стал одним из победителей конкурса социальных проектов «Есть идея» в прошлом году и получил грант из бюджета Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Ученик Псковского технического лицея Вениамин Иванов и ученица Псковской инженерно-лингвистической гимназии Милана Егорова трудились над проектом на протяжении нескольких месяцев. В результате школьники создали серию мини-фильмов о жемчужинах псковского зодчества – храмах, которые признаны объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Очень необычная и интересная работа. Погрузиться в атмосферу старинных псковских святынь и увидеть все 10 фильмов можно на странице проекта в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/tainpskov)», – рассказал Борис Елкин и пожелал псковичам и гостям города приятного просмотра.

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