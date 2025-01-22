Депутаты Куньинского района единогласно поддержали преобразование в округ

08:36, 22 января 2025, ПАИ

Депутаты Куньинского района единогласно поддержали преобразование района в муниципальный округ. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём телеграм-канале.

Сессия районного Собрания состоялась 21 января. На ней депутаты выразили своё согласие на предстоящую реформу.

«Ранее такие сессии прошли во всех поселениях Куньинского района. Предшествовали им публичные слушания», – отметил Олег Лебедев.

Далее инициатива будет внесена в Псковское областное Собрание для принятия соответствующего закона.