Депутаты Куньинского района единогласно поддержали преобразование в округ
Депутаты Куньинского района единогласно поддержали преобразование района в муниципальный округ. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём телеграм-канале.
Сессия районного Собрания состоялась 21 января. На ней депутаты выразили своё согласие на предстоящую реформу.
«Ранее такие сессии прошли во всех поселениях Куньинского района. Предшествовали им публичные слушания», – отметил Олег Лебедев.
Далее инициатива будет внесена в Псковское областное Собрание для принятия соответствующего закона.
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