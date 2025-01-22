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Политика

Депутаты Куньинского района единогласно поддержали преобразование в округ

Депутаты Куньинского района единогласно поддержали преобразование района в муниципальный округ. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём телеграм-канале.

Депутаты Куньинского района единогласно поддержали преобразование района в муниципальный округ. Фото из телеграм-канала Олега Лебедева

Сессия районного Собрания состоялась 21 января. На ней депутаты выразили своё согласие на предстоящую реформу.

«Ранее такие сессии прошли во всех поселениях Куньинского района. Предшествовали им публичные слушания», – отметил Олег Лебедев.

Далее инициатива будет внесена в Псковское областное Собрание для принятия соответствующего закона.

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