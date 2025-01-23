День ручного письма отмечают 23 января

07:11, 23 января 2025, ПАИ

23 января в мире отмечается День почерка, или День ручного письма, который учреждён с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нём, о неповторимости почерка каждого человека. Об этом сообщает calend.ru.

Ведь растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и общения в мессенджерах, наборов стикеров с напечатанными фразами-подсказками, а также других средств быстрого общения постепенно уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Возможно, в недалеком будущем письмо или открытка, написанные «от руки», станут желанным приобретением.

Инициатором учреждения Дня почерка выступила Ассоциация производителей пишущих принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA), которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23 января.

В этот день родился один из видных американских государственных деятелей — Джон Хэнкок (John Hancock, 23 января 1737 — 8 октября 1793), который первым поставил свою подпись под Декларацией независимости США.

История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями, и, возможно, на протяжении такого же времени люди пытались определить характер того или иного человека по почерку. Свои мысли о связи почерка с духовным миром человека высказывал и Аристотель, и великие итальянцы эпохи Возрождения.

В 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер впервые употребил термин «графология» (др.-греч. γράφω — пишу и λόγος — учение), которым сегодня определяется область знания о почерке и методах его исследования в связи с психическим состоянием личности. Большой вклад в теорию графологии внес немецкий философ и психолог Людвиг Клагес (Ludwig Klages, 1872—1956).

Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека, — размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна существовать связь, потому что человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Работой мозга, кстати, они объясняют и то, что при взрослении и изменении характера почерк человека также меняется.

Как известно, весьма важным орудием почерк стал для криминалистов. Цель экспертов почерковедения — установить подлинность того или иного документа. Специалисты по научной экспертизе документа должны в совершенстве знать разнообразные стили написания. Безусловно, и они тщательно изучают все характеристики почерка, чтобы точно установить личность писавшего.

Кстати, по мнению медиков, красота подчерка и чистописание способствуют сохранению здоровья и продлению жизни. Например, в Японии и Китае, где повсеместно развиты занятия каллиграфией, считается, что письмом можно лечиться. В свое время в Пекинском институте графической коммуникации провели опыты и выяснили, что студенты с красивым почерком в целом более здоровы и перспективны. Ведь чтобы красиво написать текст, необходимо ровное дыхание, устойчивая психика, активная работа мозга. Не зря великие каллиграфы были сплошь долгожителями, подчеркивалось в работах этого института.