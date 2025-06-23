Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Псковской области 24 июня

11:12, 23 июня 2025, ПАИ

24 июня в Псковской области ожидается облачная погода. Будут идти дожди, днём местами с грозами, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, днём местами сильный, порывистый. Температура воздуха по области: ночью +10...+15 градусов, днём +15...+20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.