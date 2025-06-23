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Общество

Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Псковской области 24 июня

24 июня в Псковской области ожидается облачная погода. Будут идти дожди, днём местами с грозами, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, днём местами сильный, порывистый. Температура воздуха по области: ночью +10...+15 градусов, днём +15...+20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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