В июне-июле ​в Псковской области изменится расписание двух поездов

10:47, 23 июня 2025, ПАИ

25, 27 июня, а также 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 июля в Псковской области изменится расписание пригородных поездов. Это связано с предоставлением окон для ремонта путей, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Поезд № 6704/6703 сообщением Великие Луки – Новосокольники будет отправляться в 8:10, далее согласно расписанию: Невель-1 09:42–09:53, Невель-2 10:05–10:15, Невель-1 10:24, Горушки 10:24–10:37, 451-й км 10:56–10:57, Изоча 11:08–11:09, Власье 11:23–11:24. Прибытие на станцию Новосокольники в 11:38.

Поезд № 6701/6702 сообщением Новосокольники – Великие Луки будет отправляться со станции Новосокольники в 15:32. Далее по расписанию: Власье 15:47–15:48, Изоча 16:02–16:03, 451-й км 16:14–16:15, Горушки 16:36–16:38, Невель-1 16:49, Невель-2 17:00, Невель-1 17:19–17:20. Прибытие согласно действующему расписанию.