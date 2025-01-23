Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества открыли в школе Псковского района

16:14, 23 января 2025, ПАИ

Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Юзееву открыли на фасаде Москвинской школы Краснопрудской волости в Псковском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»













«Алексей погиб в этот день ровно год назад, выполняя боевые задачи на фронте. Памятную доску мы открыли вместе с мамой Алексея Мариной Владимировной», – отметила глава района.

Алексей Юзеев попал на СВО в составе 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ.

«В родной Москвинской школе Алексея помнят улыбчивым, жизнерадостным, энергичным парнем, который всегда мог поучаствовать в любом мероприятии, поддержать одноклассников. Занимался спортом, отслужил срочную службу, а затем ушел на контракт. Орденом Мужества посмертно Алексей награжден с формулировкой «за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга», – подчеркнула Наталья Фёдорова.