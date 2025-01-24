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Общество

53% псковичей перестают общаться с бывшими коллегами

53% псковичей перестают общаться с бывшими коллегами. Об этом говорят итоги опроса hh.ru. Но каждый второй опрошенный поддерживает общение с коллегами с прошлой работы. 16% делают это активно и осознанно, а 31% общаются с небольшим количеством бывших коллег, с которыми удалось подружиться.

80% уверены, что такое общение может помочь в построении карьеры. Каждый шестой местный респондент даже смог найти работу благодаря бывшим коллегам, каждый восьмой, или более 10%, смог помочь бывшему коллеге (бывшим коллегам) найти работу, оставив рекомендации.

В числе самых распространенных причин отказа общения с нынешними коллегами: нежелание рассказывать о работе из опасения, что это передадут начальству (об этом заявил каждый второй местный респондент). Также опрошенные высказывали опасения, что дружба снизит эффективность совместной работы (45%); отсутствие общих интересов (это добавили еще более 40% опрошенных). Кроме того, для 40% причиной отказа общения с нынешними коллегами стало нежелание делиться подробностями личной жизни из-за боязни сплетен на работе. А 39% также добавили, что, может быть, и хотели бы общаться, но нет свободного времени на это. Еще треть отталкивает от общения с людьми на работе большая разница в возрасте.

Из тех, кто поддерживает неформальные отношения с коллегами, 2/3 делают это потому, что «невозможно не общаться с теми, с кем проводишь по восемь и более часов в день». При этом каждому второму респонденту искренне нравятся коллеги и есть общие интересы (53%).

При этом абсолютное большинство псковичей не дружат и не общаются в нерабочее время с руководителями: более 80% ответили, что поддерживают с начальством только вежливые нейтральные отношения.

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