Новый интернет-сбой произошёл в России

11:55, 24 января 2025, ПАИ

Новый интернет-сбой произошёл в России, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи жалуются на проблемы в работе мобильных операторов связи, различных сервисов, онлайн-игр. Также жители России сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram.

Напомним, 14 января в работе интернета в России произошёл крупномасштабный сбой. Пользователи по всей стране более чем на 20 минут лишились доступа в интернет.