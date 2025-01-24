Новый интернет-сбой произошёл в России
Новый интернет-сбой произошёл в России, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Пользователи жалуются на проблемы в работе мобильных операторов связи, различных сервисов, онлайн-игр. Также жители России сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram.
Напомним, 14 января в работе интернета в России произошёл крупномасштабный сбой. Пользователи по всей стране более чем на 20 минут лишились доступа в интернет.
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