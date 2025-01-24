За попытку продать наркотики псковский подросток на пять лет отправится в воспитательную колонию
17-летний подросток из Псковского района признан виновным в попытке продать наркотики в крупном размере, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.
В августе 2024 года молодой человек, желая заработать денег, получил от неизвестного в интернете сведения о местонахождении свертка с партией наркотиков, после чего попросил знакомого, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, забрать сверток и передать ему для последующей продажи наркоманам. Но злоумышленника задержали правоохранительные органы.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Осужденный взят под стражу в зале суда.
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