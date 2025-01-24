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Общество

Курсы для будущих педагогов стали одной из тем обсуждения на встрече Михаила Ведерникова со студентами ПсковГУ

На встрече со студентами и старшеклассниками губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил возможности трудоустройства выпускников, меры поддержки, а также ответил на вопросы участников встречи. Мероприятие прошло в Псковском государственном университете сегодня, 24 января.

Отвечая на вопрос, как и где будущему педагогу получить дополнительные знания и навыки, Михаил Ведерников отметил, что для этого создаются всевозможные условия.

«Я могу сказать, что с начала реализации президентских нацпроектов больше десяти миллиардов рублей вложено в сферу образования в регионе. Это новые школы, самые современные, капитальный ремонт уже существующих учебных заведений, «Точки роста» и «Кванториумы» и многое другое. Инфраструктурно регион даёт возможности проводить и дополнительные элементы образования на самом-самом высоком уровне», – отметил глава региона.

На вопрос студента ответил и председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. «Работа в этом направлении ведется. Ряд тематических направлений обсуждались с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной, Псковский областной институт повышения квалификации и Наталья Анатольевна - мы подготовили ряд направлений, по которым можно получить дополнительные занятия в рамках короткой программы – 72 часа – те базовые ориентиры, как двигаться в этом направлении», – подчеркнул Андрей Ермаков.

Также студенты ПсковГУ могут помимо обучения основной специальности освоить дополнительную квалификацию, отметила Наталья Ильина.

«С начала года, как сказал руководитель комитета, в рамках президентской программы «Наука и университета» ПсковГУ вошёл в программу и получил бюджетное финансирование. Студенты абсолютно бесплатно могут получить дополнительную квалификацию. Вне зависимости от того, что получают основную специальность, они имеют право получить дополнительную квалификацию», – сказала ректор вуза.

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