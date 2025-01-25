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Культура

«Барсик и заповедник»: в школе креативных индустрий идёт озвучка новой серии мультфильма о псковских барсиках

В студии мультипликации Школы креативных индустрий губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель правления «Движения первых» Артур Орлов имели возможность наблюдать за процессом съемки и озвучивания новой серии мультфильма «Псковские барсики». Видео опубликовано в Telegram-канале главы региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Вторая серия мультфильма будет про природу и называется она «Барсик и заповедник».

Ученики Школы креативных индустрий подарили игрушки ручной работы в виде главных героев мультфильма Михаилу Ведерникову и Артуру Орлову.

«Я коллекционирую игрушки из субъектов, которые мне дарят дети и в кабинете у меня много игрушек. Я очень трепетно отношусь к мягким игрушкам – это как символ для нас», – подчеркнул Артур Орлов.

Про оснащение студии рассказал руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков. Он отметил, что благодаря федеральной программе Министерства культуры, удалось получить субсидию и приобрести современное оборудование.

Артур Орлов сказал, что окажет помощь в освещении этого проекта.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников и Артур Орлов осмотрели площадки регионального Дома молодёжи в Пскове.

Напомним, что ученики Школы креативных индустрий Пскова несколько месяцев работали над серией мультфильмов о барсиках.

Ранее руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов, а также на кого они рассчитаны. Кроме того, был раскрыт секрет механизма фигурок барсиков. Помимо этого, стали известны прототипы имён барсиков.

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