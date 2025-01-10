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Псковских барсиков с секретом использовали при создании мультфильма

Псковских барсиков со специальным механизмом внутри использовали в мультфильме, который создали ученики Школы креативных индустрий Пскова. Об этом рассказала наставник и модератор проекта Диана Бартенева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Скриншот мультфильма

Декорации сделали мастера Псковского кукольного дома, уточнила она.

«Они делали все эти декорации специально для нас. В самих барсиках есть специальный механизм, который до этого они не применяли. Я знаю, что в этом механизме есть какой-то секрет, чтобы хвостики и лапки двигались и при этом чтобы ничего не поломалось», – подчеркнула Диана Бартенева и уточнила, что все декорации делали по эскизам и просьбам детей, а также часть декораций дети делали сами.

Выбор пал на кадровую анимацию, поскольку важно было показать детям, как статичная фотография превращается в движущееся изображение, отметила собеседница ПАИ.

«Мы прежде всего выполняли свою учебную программу и в том числе ориентировались на вкусы детей. Мы хотели, чтобы дети понимали, каким образом изображение создаётся, что в секунде 24 кадра, как эти 24 кадра создаются, а также показать движение, свет и композицию в кадре. Покадровая анимация позволяет показать все эти процессы досконально», – заметила Диана Бартенева.

Дети настолько увлеклись созданием мультфильма, что предложили создать целую серию мультфильмов, подчеркнула куратор проекта.

«Изначально этот проект задумывался как итог года. Однако в процессе съёмки ребята увлеклись и влюбились в это. Они ходили вне занятий: на выходных, после учёбы и в целом посвящали этому всё своё свободное время. В один из дней ребята предложили сделать серию мультиков. Сейчас они в процессе написания сценария», – сказала Диана Бартенева.

Барсик будет изучать культуру, знакомиться с историческими персонажами, искать новых друзей, испытывать разные эмоции, рассказала она.

«Мы хотим, чтобы этот мультик стал псковским проектом – «Детьми для детей», – подчеркнула собеседница ПАИ и отметила, что детям, которые участвовали в создании проекта, от 12 до 16 лет.

Напомним, что ученики Школы креативных индустрий Пскова несколько месяцев работали над серией мультфильмов о барсиках.

Ранее руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов, а также на кого он рассчитан.

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