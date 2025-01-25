Михаил Ведерников и Артур Орлов осмотрели площадки регионального Дома молодёжи в Пскове

18:05, 25 января 2025, ПАИ

Ключевые пространства Дома молодёжи в Пскове осмотрели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель правления «Движения первых» Артур Орлов сегодня, 25 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области















Они посетили Ресурсный центр добровольчества, где волонтёры работают над сбором гуманитарных грузов и плетут маскировочные сети. В помещении реготделения «Движения первых» Михаил Ведерников и Артур Орлов поставили завершающие штрихи на полотне, которое украсит стены офиса. А в региональном Центре подготовки международного волонтёрского корпуса 80-й годовщины Победы понаблюдали за участием ребят в интеллектуальной игре «РИСК. Блокада Ленинграда».

В студии мультипликации Школы креативных индустрий Михаил Ведерников и Артур Орлов смогли увидеть, как проходит съёмка и озвучка новой серии мультфильма «Псковские барсики». Также прошло знакомство с деятельностью Международного клуба дружбы Псковской области.

Кроме того, Михаил Ведерников и Артур Орлов осмотрели «Молодёжный кадровый центр», «Пространство встреч», «Пространство развития», «Пространство дискуссий», где проводятся лекции, мастер-классы, творческие встречи и образовательные курсы.

Напомним, что региональный Дом молодёжи торжественно открыли в Пскове сегодня, 25 января. На мероприятие также прибыл Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, который встретился со студентами образовательных организаций на площадке ПсковГУ.