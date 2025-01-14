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Стали известны прототипы имён псковских барсиков в мультфильме

Прототипы имён псковских барсиков в мультфильме, который создали ученики Школы креативных индустрий Пскова, назвала сценарист проекта Ангелина Мамонова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото предоставила наставник и модератор проекта Диана Бартенева

«Изначальная задумка моего сюжета заключалась в максимальной приближённости к реальности. Я зашла на сайт, где есть вся информация о псковских барсиках, и выбрала их имена по местоположению. Например, барсик Веня разместился около библиотеки Вениамина Каверина и был назван в честь писателя. Барсик Савва на набережной – это Савва Ямщиков. Барсик Валя в театральном сквере назван в честь актёра Валерия Порошина. Все эти места одни из моих любимый в Пскове!» – отметила сценарист.

Скриншот сюжета телеканала «Первый Псковский»

Помимо барсиков в мультфильме, есть и другие персонажи, как например эрмитажные коты. По словам Ангелины Мамоновой, ей хотелось добавить в сюжет каких-то ярких героев и на это место как нельзя лучше подходили коты Эрмитажа.

«Мы стали общаться вместе с мамой и маминой подругой, какие ещё есть коты, помимо других животных, которых я уже добавила в сюжет: птицы и рыбы. И пришла отличная мысль про эрмитажных котов. Я слышала, что музей трепетно относится к содержанию кошек на его территории», – отметила собеседница ПАИ.

Напомним, что ученики Школы креативных индустрий Пскова несколько месяцев работали над серией мультфильмов о барсиках.

Ранее руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов, а также на кого он рассчитан. Кроме того, был раскрыт секрет механизма фигурок барсиков.
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