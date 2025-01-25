Пропавшую в апреле 2024 года великолучанку разыскивают в Псковской области

10:33, 26 января 2025, ПАИ

Сотрудники уголовного розыска ищут в Великих Луках 43-летнюю Лилию Мусаневу. С 14 апреля 2024 года её местонахождение остаётся неизвестным, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, волосы светло-рыжие, длинные, глаза серо-голубые. Была одета в чёрную куртку с капюшоном, чёрные брюки, чёрные короткие сапоги. С собой у неё был рюкзак чёрного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лилии Мусаневой, просят обратиться по телефонам ОМВД России по городу Великие Луки (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 02, 112.