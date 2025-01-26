Как работает детский телефон доверия, напомнили псковичам

23:38, 26 января 2025, ПАИ

Как работает детский телефон доверия, напомнили псковичам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Для поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, существует единый общероссийский номер 8-800-200-01-22.

При обращении по этому номеру из любого региона страны дети, подростки, а также их родители могут получить экстренную психологическую помощь квалифицированных специалистов.

Звонок осуществляется бесплатно. Кроме того, он будет полностью конфиденциальным.