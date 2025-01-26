Как работает детский телефон доверия, напомнили псковичам
Как работает детский телефон доверия, напомнили псковичам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Для поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, существует единый общероссийский номер 8-800-200-01-22.
При обращении по этому номеру из любого региона страны дети, подростки, а также их родители могут получить экстренную психологическую помощь квалифицированных специалистов.
Звонок осуществляется бесплатно. Кроме того, он будет полностью конфиденциальным.
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